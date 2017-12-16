打壓人權臭名遠播 中國卻自誇人權發展「如沐春風」

2017-12-16 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕自我感覺良好？中國人權低落臭名紅遍全球，包括關押諾貝爾和平獎得主劉曉波，以及強勢清除北京低端人口等，備受撻伐。未料，中國國務院昨發布〈中國人權法治化保障的新進展〉白皮書，文中竟自誇，「中國人權事業的發展正如沐春風、充滿生機」，令人覺得諷刺、毛骨悚然。

這份白皮書中表示，中國以憲法為核心、法律為主幹，不斷完善該國特色社會主義法律體系，並立基於尊重、保障人權之上；推行職權法治化，嚴格規範行政執法，「有效」維護民眾合法權益；深化司法改革，「努力」讓群眾在司法案件中，「都能感受到公平正義」；提升全民法治觀念與意識，推進法治社會建設，營造「人權法治化保障」良好環境；透過共產「黨的領導」，提供人權尊重「最根本的保證」。

文中提到，身為「世紀和平的建設者」、「國際秩序的維護者」、「全球發展的貢獻者」，中國「認真履行國際人權義務」，持續提倡「人權事業與健康發展」，包括《兒童權利公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《禁止酷刑和其他殘忍、不人道、或有辱人格的待遇或處罰公約》等。中國正在經濟、設會、文化、公民與政治方面，享有充分的權利，並稱「中國人權事業的發展正如沐春風、充滿生機」。