回應韓抗議記者被打 中官媒：記者不守規矩、官方不能道歉

2017-12-16 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅日前於北京參訪一中韓經貿交流活動，其隨行記者於會中遭中國警衛毆打。韓政府已向中國政府抗議並要求道歉，《環球時報》社評則指是韓記者「不守規矩」，中國官方「絕不能因此道歉」。

據《聯合新聞網》報導，中官媒《環球時報》今刊登社評，回應隨行南韓總統文在寅的韓籍記者，在北京的中韓經貿交流活動上遭毆打一案。社評表示，該活動由南韓機構「大韓貿易投資振興公社」主辦，警衛也由該機構聘用，因此「這個鍋怎麼甩也甩不到中國政府頭上」。

環時稱，毆打記者的警衛僅是「在幫助他們（主辦）教訓從韓國來的『不守規矩』的記者」，並認為事件僅需依「一般性的治安追究」處理，且「與外交沒任何關係」。環時另寫道，韓國記者遠到中國，卻在當地遭打傷，中國官方可以禮貌性表達慰問，但「中國官方決不能因此道歉」，表示中國大眾「不會允許自己的政府在沒有做錯事的情況下對外國人隨意道歉」。如果韓國媒體要道歉，要求的對象應該是活動主辦機構。

中外交部發言人陸慷昨對此回應，據初步了解，活動雖由南韓單位主辦，但因發生在中國，所以十分注意，若確實有人受傷，中方表示關心，且「希望這只是一個小的意外」。韓國政府和媒體已對中國政府提出嚴正抗議，要求徹查與中方道歉。