妖刀村正？他收藏武士刀成癡 最終竟切腹自殺

51歲的英國人瓊斯熱愛武士刀成癡，最終持愛刀切腹自殺。（擷取自《太陽報》）

2017-12-16 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國51歲男子瓊斯（Alun Jones）長年旅居日本，經營販賣武士刀的生意，愛刀成癡的他本身也是1名武士刀收藏家，然而近日瓊斯被發現陳屍臥房，死因竟是切腹自殺。

根據英媒《太陽報》報導，瓊斯在日本居住多年，除工作外就是在經營武士刀生意，今年6月他放長假返回英國，與其母瑪格莉特（Margaret）同住時，整個人就已經不大對勁，被身邊的人形容為「不再是原本的他（not his usual self）」。

瓊斯的姐姐考菲爾德（Marianne Caulfield）表示，瓊斯過去每次放長假回英國時，心情都十分開朗，並常常外出拜訪朋友，但這次整個人卻明顯暴瘦，並長時間把自己關在房間不出來。

最終，瓊斯的母親發現他在房內自殺，遺體倒臥在血泊當中，身下還有1把武士刀。據悉，瓊斯當時是透過傳統的切腹方式自盡，但沒人為其「介錯」（為切腹自殺者進行斬首，以免除痛苦折磨的行為過程）。

消息傳至PTT後引發熱論，不少人推測被他拿來切腹的武士刀是邪名遠播的「妖刀村正」，鄉民們紛紛留言說「買到妖刀了」、「應該是中邪了，搞不好是武士自殺用過的刀」、「是妖刀村正吧」、「肯定買到妖刀了啊啊」、「妖刀渴望鮮血」、「應該是嗜血妖刀吧」。

據悉，日本歷史上有6大名刀，其中村正妖刀名聲遠播，常被動漫及電玩取材致敬。外傳天才刀匠村正心術不正以邪惡之心入刀，讓他親手打造的刀壟罩著妖邪的氣息，被後世稱為妖刀。據傳，德川家康的家族就有多人死於村正刀下，日本民間也有不少擁有村正妖刀的武士莫名其妙失去理智，抓狂殺害自己或親友，讓妖刀之名不脛而走。

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