美籍中國科學家任港大新校長 遭批不諳香港事務

2017-12-16 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美籍中國科學家張翔昨（15日）獲任命為香港大學校長，但遭港大教職員批評，其未有香港工作經驗，也不熟悉港大，張翔稱會守護港大學術自由，港大學生會會長黃政鍀則認為張翔的說法僅是泛泛之談。

香港大學是香港最負盛名的高等教育學府，近來政治風波不斷，包括副校長任命及港獨標語事件等，過去兩屆的校長也都在爭議聲中上任，近來新校長的遴選也備受關注。

綜合媒體報導，美籍中國科學家張翔昨獲任命為香港大學新任校長，張翔畢業於南京大學物理系，1989年赴美留學，1996年獲得加州大學柏克萊分校博士學位，目前在加州大學柏克萊分校任教，是該校機械工程學系葛守仁（Ernest S. Kuh）講座教授、美國國家奈米科學中心主任。

張翔昨對記者表示，在管理港大言論自由方面，強調校內的港獨言論須受法律規範，也不能藉言論自由之名發表歧視言論；對於港大教職員擔心不熟悉香港和港大事務，張翔則回應自己「曾到訪香港約6次，這次是第二次到港大」，與香港學術圈交流過，也有學生來自香港。

港大學生會會長黃政鍀說，盼張翔有勇氣承擔捍衛學術自由和人權受到的壓力，但認為張翔稱會守護校內學術自由的言詞只是泛泛之談，沒有提出實際規劃。

港大學生會前會長兼教務委員會成員孫曉嵐認為，張翔對港大近日的學生運動不了解，並質疑張翔著重科技的學術背景是否能平衡校內人文和社會學科發展。孫也希望，張翔上任後能多聽取學生意見。