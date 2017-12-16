怒火燎原！巴勒斯坦憤怒日抗議 傳4死550餘人傷

昨（15）日在伊斯蘭教禮拜結束後的抗議中，巴勒斯坦民眾與以色列安全部隊發生衝突，造成4人死亡、550人以上受傷。（資料圖，法新社）

2017-12-16 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都後，巴勒斯坦各地出現抗議示威遊行，而昨（15）日在伊斯蘭教信徒禮拜結束後，巴勒斯坦民眾抗議示威時與以色列安全部隊發生衝突，造成4人死亡、550人以上受傷。另外，由於美國副總統彭斯（Mike Pence）預定將於下週訪問耶路撒冷，外界擔憂衝突恐擴大。

據《NHK》報導，週五為伊斯蘭教信徒的「主麻日」聚禮，許多民眾會前往清真寺進行禮拜，而在川普承認耶路撒冷為以色列首都後，伊斯蘭各派系、巴勒斯坦政府也將8日訂為「憤怒日」。在昨日民眾前往清真寺聚禮後，接續上週五的憤怒浪潮上街抗議，並與以色列的治安部隊發生衝突。

為因應民眾怒火，以色列政府增派警力支援，並於耶路撒冷增設新柵欄，強制驅逐抗議示威的巴勒斯坦人。另外，在約旦河西岸的伯利恆與加薩走廊地區，兩方衝突則更加激烈，由於抗議民眾不斷朝安全部隊丟擲石頭，傳出以色列軍方開槍並連續投擲催淚彈，造成死傷人數不斷上升。據巴勒斯坦與「紅新月會」表示，一連串的衝突事件造成4名巴勒斯坦人死亡，550人受傷。

報導指出，由於美國副總統彭斯預定將於下週訪問耶路撒冷，巴勒斯坦民眾群情激憤，並嗆「誰也不會接見彭斯，也不會有任何對話」。因此，外界擔憂彭斯的耶路撒冷行程將讓當地衝突擴大。