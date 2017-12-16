印尼發生6.5強震 多人死傷、機車族大逃難

印尼當局一度發布海嘯警戒，許多沿海居民駕車移至高地，造成交通阻塞。（美聯社）

2017-12-16 06:16

〔即時新聞／綜合報導〕印尼西爪哇省南部，當地時間15日晚間11時47分（台灣時間16日0時47分）發生規模6.5地震，首都雅加達感受到明顯強烈震動，一度發布海嘯警報，搖晃持續數10秒至1分鐘後才停止，有建築物倒塌、多人死傷。爪哇沿岸一度發出海嘯警報，許多居民開車或騎車逃至內陸和高地，導致公路阻塞。

美國地質調查所（USGS）資料顯示，這次印尼地震震央位於打橫市（Tasikmalaya）西南約53公里，雅加達東南偏南約230公里，深度92公里。

綜合媒體報導，印尼政府一度對爪哇沿岸地區發出海嘯警報，許多沿海居民開車逃至內陸和高地，導致公路一度阻塞。地震約維持數10秒，雅加達民眾從屋內驚慌走到大街上。印尼國家災害管理單位發言人努格羅侯（Sutopo Purwo Nugroho）表示，有多處建築物倒塌，西爪哇席亞米斯（Ciamis）一名62歲男子，證實死在倒塌的房屋中，另外也有報告指出，該地區有多人死傷。

除了雅加達感受到明顯搖晃外，西爪哇省的萬隆、茂物（Bogor）、蘇甲巫眉（Sukabumi）、席安約（Cianjur）等地的民眾也都感受到震動。

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