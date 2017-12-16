巴勒斯坦人新一波抗議 以軍擊斃2人

2017-12-16 00:30

〔中央社〕美國承認耶路撒冷為以色列首都引發的抗議進入第2週，醫務主管人員指出，以色列軍隊今天在加薩走廊和約旦河西岸占領區開槍，導致2名巴勒斯坦人喪生，逾40人受傷。

法新社報導，2名巴勒斯坦人在加薩走廊（Gaza Strip）的邊界衝突中遭以色列部隊槍擊喪生。

路透社報導，以色列軍隊指出，一名男子在約旦河西岸雷馬拉巿（Ramallah）刺傷一名以軍後遭到槍殺。目擊該名受傷巴斯坦人倒下的路透社攝影記者表示，男子手持小刀、身上看似佩戴炸彈腰帶。

醫務官員指出，約旦河西岸有3名巴勒斯坦人遭槍擊受傷，加薩走廊則有38人受傷。統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯集團（Hamas Group）呼籲反抗以色列，來抗議美國總統川普6日做出承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都的決定。

以色列軍方發表聲明說，約2500名巴勒斯坦人參與在約旦河西岸的多場暴動，民眾滾動被點燃的輪胎，並對以色列軍隊與邊界警察投擲燃燒彈和石塊，以軍採取行動進行驅離。

類似場景也在以國和加薩走廊邊界上演，有大約3500名巴勒斯坦人示威。

法新社報導， 抗議人士焚燒美國和以色列國旗，並且踐踏川普肖像。不過有關川普的決定將引發一波重大流血衝突的疑慮，迄未成真。

在耶路撒冷，負責管理艾格撒清真寺（al-Aqsa Mosque）的伊斯蘭組織表示，約有3萬人聚集在這個伊斯蘭教第3大聖地禮拜。大多數民眾在禮拜後平和離去，僅耶路撒冷舊城區發生零星扭打。