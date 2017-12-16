英脫歐談判進入新階段 歐盟警告更艱鉅

2017-12-16 00:14

〔中央社〕歐盟各國領導人今天商定，和英國展開攸關雙方未來關係的重大談判，但也警告，未來談判將比棘手的第一階段談判更為艱鉅。

歐盟峰會支持就英國脫歐條件達成臨時協議，並通過進行下一階段談判，如今歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）向英國首相梅伊（Theresa May）表達恭賀之意。

梅伊表示，在歐盟同意進行下一階段談判後，英國將立即與歐盟展開未來關係談判。她說，有待努力之處仍多，但英國會在2019年3月29日脫離歐盟。

圖斯克警告，在2019年3月前達成英國脫歐最後協議「極為困難」。他並說，歐盟將針對未來關係和英國展開「試探性接觸」。

儘管有關英國脫歐後大約2年過渡期的談判預定明年1月展開，歐盟領袖強調，攸關未來貿易關係的實際談判3月才會開始，他們必須進一步釐清英國的主張。

歐盟綱領強調，英國脫離歐盟後，雙方才有可能簽定正式的貿易協定，而官員警告，這方面可能需要若干年時間。

英國和歐盟未來關係的選項包括，遵循近來加拿大和歐盟貿易協定的模式，或仿效挪威加入歐洲經濟區（European Economic Area,EEA）的成例。

英國和歐盟上週達成英國脫歐初步協議，雙方針對分手費、雙邊公民權利、北愛爾蘭與愛爾蘭邊界等3大議題，獲得充分進展。

根據這項協議，英國同意支付金額在450億至550億歐元之間的分手費，但是金額還可能變動，目前無法確切估算。

雙方也同意，保障居住在英國的歐盟公民以及居住在歐盟的英國公民的權益。針對居住在英國的300多萬歐盟公民，英國同意建立一項機制，確保歐盟公民在認為自己遭遇不公平待遇時，能向歐盟最高法院求助。