杜拜斥資台幣3億2000萬 打造全球唯一駱駝醫院

為了醫治駱駝，杜拜耗資約台幣3億2000萬元，打造全球唯一的「駱駝醫院」。（路透）

2017-12-15 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕有沙漠之舟之稱的駱駝，是中東人民生活中重要的家畜，而為了醫治駱駝，杜拜決定斥資約台幣3億2000萬元，打造全球唯一的「駱駝醫院」，最多可同時收治20隻駱駝。

綜合外媒報導，中東國家的民眾，通常願意花好幾百萬美元來飼養駱駝，還為了牠們舉辦賽跑、選美等活動，於是杜拜當局以台幣3億2000萬元左右的經費設立「駱駝醫院」，醫院內除有先進醫療設備、專業的獸醫師，還為駱駝建立復健步道。

醫院負責人穆罕默德·布洛斯（Mohamed Al Bulooshi）說，「我們必須照顧駱駝，除了養殖和飼養駱駝，還要能夠醫治他們」，據悉，該醫院的設備是由治療馬匹的醫療設備改造而來，飼主為駱駝照一次X光或超音波，就要台幣約3200元，動一次手術的價碼則要花費3萬元台幣以上。

飼主為駱駝照一次X光或超音波，就要台幣約3200元，動一次手術的價碼則從3萬台幣起跳。（路透）

醫院內除有先進醫療設備、專業的獸醫師，能幫飼主心愛的駱駝解除病痛。（路透）