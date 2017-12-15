2016北韓人均國民總收入 台幣4萬元

南韓統計廳指出，2016北韓人均國民總收入約為台幣4萬元。（美聯社）

2017-12-15 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統計廳今（15）日作出《2017年北韓主要統計指標》報告，針對2016年度的北韓經濟收入進行數據統計，發現北韓人均國民總收入（GNI）為韓元146萬，也就是只有約台幣4萬元，南韓的人均國民總收入則為台幣88萬左右。

根據《韓聯社》報導，2016年北韓國民總收入為台幣9000億元，人均國民總收入約為台幣4萬元，但整體經濟成長率卻比2015年的-1.1％，成長為3.9％，2016年的國際貿易，讓北韓收入約台幣1900億元；反觀南韓同期的數據，國民總收入為台幣45兆元，人均國民總收入約為台幣88萬元，貿易收入則有台幣27兆左右。

根據我國主計處統計，台灣2016年人均國民總收入（GNI）約為台幣75萬1934元；維基百科數據指出，排名高收入組的國家，如瑞士2016年人均國民總收入約有台幣230萬，挪威則約台幣212萬元。

報導指出，北韓還是有超越南韓的地方，如北韓鐵路全長5226公里，比起南韓的3918公里還要多出1.3倍；北韓國內的煤炭、鐵礦等礦產亦是南韓的18倍與12倍；其國內農糧產量達到482萬噸，比南韓產量多出11萬噸；且北韓平均每對夫妻生下1.94名孩童，比南韓也多了0.61名。