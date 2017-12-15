法國校車與火車對撞 增至6死11人命危

法國南部鐵路發生火車與校車對撞的交通事故，造成至少6名學生死亡。（法新社﹚

2017-12-15 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部城鎮米拉（Millas）於當地時間14日下午4點左右，發生一起火車與校車對撞意外，當時造成4名學生死亡，今日上午最新消息死亡人數攀升至6人，另有20人受傷，其中11人性命垂危。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，當時一輛載著20名中學生的校車在法國南部靠近西班牙邊界的庇里牛斯山區（Pyrenees）以西約18公里處的米拉鎮，被一列火車撞上，校車當場斷成兩截，校車乘員傷亡慘重，火車上也有人受傷。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上致哀，並保證將提供受難者家屬一切必要的協助。

法國國營鐵路公司（SNCF）表示，當時列車正常時速為每小時80公里，當時路口的兩個警示燈都已亮起屏障也已下降。對於出現如此嚴重的事故，誠摯的向傷者及罹難者家屬致上最高歉意。

當地居民表示，這段鐵軌就是一條筆直道路，路口號誌也非常清楚，發生如此嚴重的事故讓人難以理解。

目前意外原因當局仍在調查當中，目前該路段交通已恢復正常，校車司機及火車駕駛都將接受毒品與酒精濃度檢測。