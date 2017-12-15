你按讚我捐款 47萬人響應 女大生嚇傻要捐650萬

2017-12-15 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕「你按讚分享，我捐錢！」，是經常聽到的公益口號。近期1名美國女大生梅希娜（Danni Messina）為當地兒童醫院募款，她在推特上發文說，「只要分享跟按讚我就捐錢」，並標上價格按讚捐美元25分（新台幣7元），分享捐美元50分（新台幣15元）。經過一星期後，引起網友廣大迴響，超過有20萬人按讚、47萬人轉發，初步估計，她至少要捐出22萬美元（約新台幣650萬元）。

綜合媒體報導，美國當地時間11月25日感恩節時，梅西娜受到啟發，她在推特上發文號召愛心，「今年是給予的一年，如果貼文得到1個讚或1次分享，她會分別捐出美元25分及50分」。

梅西娜是為當地的聖裘德兒童醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）募款，目的是讚揚醫護人員及其家人的奉獻精神。她表示，「假期在醫院度過，我覺得我應該要為他們做點什麼」。

梅西娜的揪愛心貼文，隔天（11月26日）引起廣大迴響，高額的善款金額讓她嚇到，事後她接受採訪回憶，網友的愛心浪潮「簡直瘋了」，其實她自己只想捐1000美元（約29985新台幣元）。截至12月15日晚上7點52分為止，貼文引起超過20萬人按讚、47萬人分享，估計她至少要捐22萬美元。

梅西娜為堅持初衷，她改用募款網站為醫院揪愛心，結果她在2天內達成目標5萬美元（約新台幣149萬元），而且金額還在持續上升中。除此之外，她與商店合作，將一天營利變成善款，且那天以她的名字命名「梅西娜日」，擴大募款範圍來完成她的善舉。

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