你按讚我捐款 47萬人響應 女大生嚇傻要捐650萬

2017-12-15 20:34

〔即時新聞/綜合報導〕「你按讚分享,我捐錢!」,是經常聽到的公益口號。近期1名美國女大生梅希娜(Danni Messina)為當地兒童醫院募款,她在推特上發文說,「只要分享跟按讚我就捐錢」,並標上價格按讚捐美元25分(新台幣7元),分享捐美元50分(新台幣15元)。經過一星期後,引起網友廣大迴響,超過有20萬人按讚、47萬人轉發,初步估計,她至少要捐出22萬美元(約新台幣650萬元)。

綜合媒體報導,美國當地時間11月25日感恩節時,梅西娜受到啟發,她在推特上發文號召愛心,「今年是給予的一年,如果貼文得到1個讚或1次分享,她會分別捐出美元25分及50分」。

梅西娜是為當地的聖裘德兒童醫院(St. Jude Children’s Research Hospital)募款,目的是讚揚醫護人員及其家人的奉獻精神。她表示,「假期在醫院度過,我覺得我應該要為他們做點什麼」。

梅西娜的揪愛心貼文,隔天(11月26日)引起廣大迴響,高額的善款金額讓她嚇到,事後她接受採訪回憶,網友的愛心浪潮「簡直瘋了」,其實她自己只想捐1000美元(約29985新台幣元)。截至12月15日晚上7點52分為止,貼文引起超過20萬人按讚、47萬人分享,估計她至少要捐22萬美元。

梅西娜為堅持初衷,她改用募款網站為醫院揪愛心,結果她在2天內達成目標5萬美元(約新台幣149萬元),而且金額還在持續上升中。除此之外,她與商店合作,將一天營利變成善款,且那天以她的名字命名「梅西娜日」,擴大募款範圍來完成她的善舉。

相關連結



this time of year is about giving - this year, I am giving back to St. Jude & the families who are supported by their amazing services



every favorite : $.25

every retweet : $.50



go give. go st. Jude!!