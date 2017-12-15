搞笑野生動物攝影獎得獎名單出爐 看了讓你笑不停

Tibor Kercz拍攝的「Help」，貓頭鷹滑稽地腳滑卻被同伴無視的畫面生動又有趣，勇奪今年總冠軍。（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）

2017-12-15 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕第三屆「搞笑野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）得獎名單公布囉！跌倒的貓頭鷹、賞巴掌的海龜、排隊上教堂的企鵝，快來看看哪張最能讓你噴笑吧！

綜合外媒報導，由攝影師喬桑希克斯（Paul Joynson-Hicks）創立的搞笑野生動物攝影獎，除了蒐集有趣照片為博君一笑，更希望能借此使大眾更加關注生態保育；過去的得獎作品都在官網上，有興趣的人可以透過購買這些照片做公益，收入將全部用做野生動物的保護使用。

今年共有3500多個、來自全球各地的作品參賽，最後由攝影師Tibor Kercz的作品「Help」勝出奪得總冠軍，他將得到前往肯亞野生動物園旅遊的機會、一個由殘疾人士製作的溫馨獎杯、美國專業攝影配件製造商「THINK TANK」的包包，和2017年搞笑野生動物攝影師（Comedy Wildlife Photographer of the Year 2017!）的頭銜！

組別「On The Land」首獎，小老鼠抱著心愛的花兒露出笑容。（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）

組別「Under The Sea」首獎，海龜大哥你好兇啊！（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）

星期天了！虔誠的企鵝們正排隊上教堂。（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）

「地位」比誰都高。（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）

大哥！借我搭個便車！（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）

嚇...嚇死人了啦！（圖截取自搞笑野生動物攝影獎官網）