製作毒狗工具集團遭破獲 毒狗肉恐竄流中國逾20省區

2017-12-15 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，吃狗肉並不違法，但現在已不僅是「動物權益」問題，也可能存在「食品安全」問題。中國安徽省警方日前破獲一個製造毒殺狗類工具的集團，並指出「有毒狗肉」可能已經流入市面，因為這些工具在中國逾20個省分及地區出售，主要買家是收集狗以及向餐廳出售狗肉的狗販。

綜合媒體報導，安徽警方日前破獲一個製造毒殺狗類工具的集團，並拘捕8人，相關人等涉嫌賣出20萬支含琥珀膽鹼（Suzamethonium）的針筒。琥珀膽鹼是常用麻醉藥或骨骼肌鬆弛劑，警方稱，這些針筒麻醉藥的劑量大到可當場殺死狗，而這些針筒有時還會改造成加設彈弓的飛鏢，並被狗販拿來獵殺和擄走寵物犬，再製成狗肉。目前當局正在多個省分與地區尋找這些有毒針筒以進行銷毀。

據警方指出，目前已知這些針筒在超過20個省分及地區出售，主要買家是收集狗以及向餐廳出售狗肉的狗販。警方也稱進食這些「有毒狗肉」可能對人體有害，不過目前尚未傳出有人因吃了狗肉而中毒的個案。

事實上，早在今年10月間，警方就曾破獲這個犯罪集團位於湖北省恩施市的工廠，並起出4公斤化學物、1萬支針筒以及人民幣10萬元。而除了這宗案件，安徽寧國市公安局也正在處理狗肉含氰化物超標的案件，目前涉嫌生產、銷售有毒有害食品的3人，已被採取刑事強制措施。