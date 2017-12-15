韓記者遭中共警衛圍毆 中國外交部淡回：盼是「小意外」

2017-12-15 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅近日出訪中國，隨行記者採訪時，遭到中國警衛集體暴打，韓媒也特地撰文還原當時過程。對此，中國外交部發言人陸慷昨表示，「希望這只是一個小的意外」。

綜合媒體報導，文在寅昨於北京出席南韓貿易單位主辦的活動期間，因中方警衛僅准許文在寅與警方入場，將青瓦台人士、隨團記者全阻撓在外，即便記者出具「近距離採訪通行證」仍不得其門而入。現場一名警衛突然抓住該名抗議的記者，並摔倒在地，在場其他記者試圖拍下施暴畫面時，一旁的警衛們集體上前奪走相機。

報導指出，未料，相隔不到半小時，雙方又再度發生類似衝突，輪到另名記者被警衛拖走甩地，還被對方集體痛毆狂踹，出現眼眶骨折、暈眩嘔吐等症狀，連忙送醫進行核磁共振檢查。事後南韓記者協會發表聲明，抗議中國的行徑，不僅打壓新聞自由，還是種侮辱，要求中國道歉；青瓦台也表示，已向中國政府「表示遺憾」，要求查明真相。

中國外交部發言人陸慷昨回應，若確實有人受傷，中方表示關心，據其初步了解，該場活動雖是南韓有關單位自行組織的活動，但因發生在中國，所以十分注意，並進一步了解具體情況，「希望這只是一個小的意外」。

據悉，中國外交部負責亞洲事務的官員，昨已主動聯繫首爾外交部，解釋未來將採取的因應措施，「中方目前已介入調查，釐清事件發生的經過」，但韓方並未提到中國致歉與否。