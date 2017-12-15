英皇室打破慣例 馬克爾受邀一同慶祝耶誕節

肯辛頓宮發言人表示，馬克爾今年將會與英國女皇伊莉莎白二世及其他皇室成員共同過耶誕節，可以說是為馬克爾打破慣例。（法新社）

2017-12-15 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室上月27日宣佈，哈利王子與美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）已在倫敦訂婚；肯辛頓宮發言人表示，馬克爾今年將會與英國女皇伊莉莎白二世及其他皇室成員共同過耶誕節，可以說是為馬克爾打破慣例。

綜合外電媒體報導，依按英國皇室規定，僅正統皇家成員可受邀出席王室相關活動，但於本週三肯辛頓宮發言人：「你們可以期待劍橋公爵與公爵夫人、哈里王子以及馬克爾，將一起於桑德林漢姆莊園（Sandringham House）度過耶誕節。」

綜合外電媒體報導，傳統上英國皇室成員於耶誕節前夕下午抵達溫莎城堡（Windsor Castle）的白色會客室（White Drawing Room）聚會，一起交換聖誕禮物與佈置6公尺高的耶誕樹。耶誕節當天享用完早餐之後，會前往參加教堂活動，隨後一起在鄉間散步與玩些遊戲。

根據《香港01》報導，馬克爾可能替皇室成員挑選價值昂貴的耶誕禮物；但英國女皇伊莉莎白二世卻表示，禮物不需奢華、簡潔實用便可。去年耶誕節，劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）便為挑選禮物感到煩惱，因擔心「送錯禮」，最後手工製作印度酸辣醬（chutney）贈送給予英國女王。