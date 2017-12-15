尷尬！北京機場哺乳室 竟在男廁中

中國北京機場近日竟被投訴，竟然將母嬰室設在男廁中，讓媽媽們十分尷尬。（圖擷取自北京青年報）

2017-12-15 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕為讓媽媽們有個舒適的哺乳空間，許多公共場所都會設置哺乳室，讓媽媽無後顧之憂地照顧孩子。然而中國北京機場近日竟被投訴，其「母嬰室」（意為哺乳室）竟然設在男廁中，裡頭不只有濃厚嗆鼻的煙味，哺乳時還得擔心門外來來去去的男性。而機場對此表示，之所以會有這樣的設計，是因為女廁空間不足。

綜合媒體報導，在中國北京首都國際機場T2航站樓中，竟有一間母嬰室設在男廁中，因而遭到一名女性市民投訴。這名女士準備幫孩子哺乳時，發現母嬰室竟然設在男廁中，但孩子必須吃奶，最終還是硬著頭皮使用。「我在母嬰室裡餵孩子，還要緊張外面路過的男性，這種感覺很不好。」

報導指出，記者現場查訪後發現，現場除了男廁標誌外，找不到其他與母嬰室相關的標誌，而這間母嬰室就在男廁中，距離出入口1公尺處，所有要上廁所的男性都得經過此處，甚至有男性直接使用母嬰室中的廁所。不僅如此，記者推開門後，一股嗆鼻的菸味隨即撲鼻而來。據清潔人員表示，時常有人躲在母嬰室裡抽菸。

對於此起投訴，機場工作人員對媒體指出，母嬰室設在男廁確實會造成一些不方便，也有帶孩子的旅客表示尷尬。但由於女廁的位置比較狹小，沒有足夠的空間，所以才會設在男廁中。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆