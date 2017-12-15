金正恩登長白山後必有大事？ 北韓第二號人物疑遭處決

被視為「北韓第二號人物」的高階官員黃炳誓（右），疑似遭到北韓領導人金正恩（左）處決。（法新社資料照）

2017-12-15 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩在登上長白山後，外界分析將會有重大消息發布，最近被視為「北韓第二號人物」的高階官員黃炳誓遭到撤職，以及開除黨籍，並在公開場合消失一陣子，外界揣測可能遭到金正恩處決。

北韓《朝中社》9日報導，金正恩登上長白山，下令現場管理人員在山上為訪客建造適宜住宿設施。南韓《中央日報》分析，過去金正恩登上長白山後，都會做出重大決策。先前有媒體揣測，北韓將宣布成為擁核國家，但今天（15日）又有媒體報導，指北韓前人民軍次帥黃炳誓遭到處決。

英國《每日電訊報》和《每日郵報》等媒體報導，黃炳誓和他的副手金元弘，在上個月被撤職並開除勞動黨黨籍，金元洪傳遭到關押，而黃炳誓則已經從10月以來沒有在公開場合現身，驚傳已經遭到處決。

南韓《中央日報》報導引述消息人士指出，黃炳誓和金元洪很難恢復職務，重新掌權基本已不可能。黃炳誓被開除黨籍這將意味著他的政治生涯的結束，甚至有傷及性命的危險，目前不知道黃炳誓是否還活著。

長白山被北韓視為「革命聖地」，過去北韓領導人做出重大決斷前都會到長白山，金正恩2013年12月處決姨丈張成澤、2015年4月處決北韓人民武力部長玄永哲前，金正恩也都曾赴長白山，去年9月第5次核試後，金正恩也曾前往長白山及附近的三池淵。