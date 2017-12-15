受害者資料多到「拿不動」 澳洲兒童性虐待終結報告出爐

2017-12-15 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲皇家委員會當地時間今公布過去5年兒童性虐待案件的調查結果。終結報告中指出，自2013年以來，有關單位已收到逾2500件控訴，掌握教會、學校與體育俱樂部等社會化機構，涉嫌性虐兒童的證據，並對此提出逾400條建議。

《BBC》報導，報告內文沉痛表示，「成千上萬的孩童，確實在許多機構遭到性虐待，但詳細數字我們永遠無法而知。這不只是數顆蘋果爛掉那麼簡單，而是整個社會機制嚴重失靈，其中又以宗教官員（天主教）、授課老師最常對受害者伸出狼爪」，並提出「全國實施防止性虐待兒童戰略」、「學校、幼教中心建立預防性系統」，以及「將兒童安全級別升高，改由部長級監督」等改善建議。

報導指出，皇家委員會為了調查真相，透過不同形式蒐集資料，例如相關民眾提供逾1300份書面文件；在國內各地舉行57次公聽會；以及接觸逾1萬5000名關係人，包括當事人、家屬與友人，邀請他們書寫事件過後，如何繼續走下去的過程，連協助的律師都忍不住直呼，獲得的篇（頁）數多到「太重拿不動」。

文中也提到，調查過程中，許多機構領導人紛紛代表團體，坦承犯行並向受害者致歉，「宗教盛行的保密與自我保護文化，導致許多人遭逢苦痛，這是個可恥的過往」、「對於那些犧牲者、家人與告密者，獻上萬分誠摯的歉意，因為我們的包庇與無能，才會讓他們受到傷害」。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）則表示，感謝皇家委員會付出的努力，讓受害兒童能有機會且願意吐實，間接揭露出一個「國家級的悲劇」，讓正義得以伸張。