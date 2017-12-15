川普頭殼抱著燒？ 傳「好幫手」眾議院議長將下台走人

美媒報導，47歲聯邦眾議院議長萊恩向友人透露，有意於明年國會大選後退休。（美聯社）

2017-12-15 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕美媒報導，47歲聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）向友人透露，有意於明年國會大選後退休。對此，萊恩駁斥假新聞，澄清短期內並無離開打算。

綜合媒體報導，政治新聞網站「Politico」刊出〈萊恩的華盛頓之旅將告終〉一文，表示萊恩待在國會的時間所剩不多，因為這屆任期結束後他將要卸任，或提前於稅改法案通過後辭職，並引述議員、國會助理、保守派份子等知情人士，有關「無人認為萊恩會繼續留任」的說詞，提升消息可信度。

不過，萊恩被記者問到時，僅笑稱並簡短回應「不會（很快下台）」，其辦公室發言人史壯（AshLee Strong）事後也補充，該篇報導「純屬臆測」，「就像議長說的，近日不管何時，他哪都不去」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也說，總統川普（Donald Trump）已與萊恩通過電話，明確指出若萊恩走人，他會「很不高興」，萊恩也向川普保證，報導內容是錯的，雙方未來還會合作很長一段時間。

共和黨領袖之一的麥卡錫（Kevin McCarthy）則反駁，「議長不會退休，相反地，他熱愛自己的工作」，直言在萊恩的領導下，1兆5000億美元的稅改方案，成功在眾議院取得勝利，他不只沒有下台的理由，還得繼續領導議員們往前走。