童貞殺新款！ 日本這款超火辣毛衣號稱「處男殺手」

AV女優紗倉真菜示範穿著「童貞殺」毛衣。（圖擷取自Instagram）

2017-12-15 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕號稱讓處男看到就會受不了的「童貞殺」（童貞を殺す）毛衣，日本某廠商繼3月推出卻在1日內賣光後，最近又推出新品，這次的設計更加火辣！

綜合媒體報導，過去日本AV女優為了吸引男性觀眾，先開始將自己的貼身毛衣照PO在社群網站上，一開始先是「開胸」和「側開」的版本，接著出現「露背式」的「童貞殺」版本，最近又發展出「全開式」，除了可以看到美背外，還能看到若隱若現的美臀，以及側開設計，讓曲線完全能夠呈現出來。

新款包含2種版本，一種是「深V式」的設計，另一種則是半開胸、下半身是比基尼的設計，將在網路上販賣，定價為3980日圓（約新台幣1070元）。設計師表示，這件衣服非常適合在派對時穿著，穿著這套衣服能夠吸引眾人目光。

AV女優三上悠亞穿著「童貞殺」毛衣。（圖擷取自Instagram）

新款包含2種版本，一種是「深V式」的設計（左），另一種則是半開胸、下半身是比基尼的設計（右）。（圖擷取自Village Vanguard）

日本寫真偶像天木純穿著舊款「童貞殺」毛衣。（圖擷取自Instagram）