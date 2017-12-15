美FCC廢除「網路中立」規定 將面臨司法挑戰

2017-12-15 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦傳播委員會（FCC）14日投票表決通過，廢除歐巴馬政府一條關於「網路中立性」的規定，未來網路服務供應商將可透過控制流量，使低資費網路用戶目前可無限瀏覽的網站與資訊大幅減少。

綜合外媒報導，針對此案進行表決的FCC委員共有5人，其中共和、民主黨勢力為3比2，而稍早的表決結果就由共和黨的3票對上民主黨2票，通過由FCC主席帕伊（Ajit Pai）提出廢除網路中立性規定的提案。

《路透》指出，白宮隨後針對此案發表聲明，支持FCC廢除自2015年歐巴馬政府時期上線至今的網路中立性監管規定，同時也強調將持續支持民眾廣泛使用網路，並維持其自由公平性。

帕伊強調，歐巴馬政府當年設立關於「網路中立」的規定，將網際網路當成公共事業監管，不利網際網路服務供應商（ISP）擴大投資，而他推出「恢復網路自由」的提案將終結這些不利投資及創新的拙劣規定。

FCC通過該案後引發不少如Google、臉書（facebook）及網飛（Netflix）等科技公司，與消費者保護環體齊力撻伐，認為ISP在FCC力挺下，將可隨意限制民眾上網瀏覽的內容，大企業砸錢就有優先權，不利小型新創網路公司生存發展。

此外，民主黨籍的紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）亦表示，未來將率領各州對FCC這項決定提出司法挑戰，循法律途徑推翻本次表決結果。美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）也發布聲明，強調將會告上法院。