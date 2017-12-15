印度官員再爆仇女言論 「沒有人敢娶穿牛仔褲的女生」

印度人力資源發展部長辛格在演講中，對底下學生聽眾們宣揚印度傳統服飾的文化，他說沒有男孩願意娶一個穿牛仔褲的女生。（資料照，記者王捷翻攝）

2017-12-15 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度性別歧視嚴重，不但時常傳出性暴力事件外，許多印度官員也常爆出歧視言論，近日人力資源發展部長辛格（Satyapal Singh）在演講時群眾表示，沒有人敢娶穿牛仔褲的女生，此言一出立刻引發爭議。

綜合印度媒體報導，印度人力資源發展部長辛格在一場公開演講中，對底下學生聽眾們宣揚印度傳統服飾的文化，他說：「沒有人會認同神職人員穿著牛仔褲去寺廟任職」，緊接著又指出，沒有男孩願意娶一個穿牛仔褲的女生，引發爭議；印度平民黨的梅農（Preeti Menon）對此痛批，替這位仇女官員的妻子感到悲哀。

許多網友也紛紛痛批此言論，《印度斯坦時報》（the Hindustan Times）在推特上進行調查顯示，有3/4的網友不認同辛格的言論，但也有一些意見認為，媒體曲解了辛格言論，因為他原話說的是：「如果一個女生穿著牛仔褲去參加婚禮，有多少人會想要和她結婚？」似乎在強調各種場合穿著要得體。

不過辛格日前就有過類似的仇女言論，2013年印度孟買一名女記者慘遭輪姦，時任該市警局局長的辛格在案發後，將印度層出不窮的性侵事件歸咎於包含在公開場合親吻的「濫交文化」。

英國《獨立報》（The Independent）指出，儘管印度近年來一直在努力處理針對婦女的性暴力問題，但現在印度每天仍平均會發生92起性侵事件。