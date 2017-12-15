富家女闖紅燈撞死6人 恐被關10年素顏求原諒

札瑟娃和男友的合照。（圖取自太陽報）

2017-12-15 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭富家千金札瑟娃（Alyona Zaitseva）兩個月前駕駛她的愛車以時數100公里的速度闖紅燈，造成6人死亡、數人受傷的慘劇，一向打扮艷麗、火辣的她，昨天素顏在庭上請求家屬原諒她，並說自己已經有被關10年的準備，如果可以她願意折一半的壽命還罪。

《鏡報》報導，札瑟娃昨天在庭上，手上戴著手銬求死者家屬們原諒，札瑟娃對家屬們說：「我知道現在做什麼，都沒辦法再使他們活過來，但是我會為死者每天祈禱，希望你們能原諒我。」札瑟娃說：「如果可以我願意折一半的壽命還罪，之後絕對不會再開車。」

如果札瑟娃被法官判定危險駕駛害人死亡，她將面臨10年的牢獄之災。札瑟娃前次出庭還穿著時髦的衣服，臉上也略畫淡妝，但昨天完全素顏，打扮樸素，希望家屬能夠原諒她。

札瑟娃的有錢老爸瓦西里（Vasily Zaitsev）給罹難者家屬與傷者金錢補償，希望能夠用錢減輕女兒的刑期，但有部分傷者與死者家屬不願原諒，並將錢退還給瓦西里，誓言為死者討回公道。

札瑟娃當時所駕駛的車。（圖取自鏡報）

札瑟娃的有錢老爸瓦西里給予傷者和死者家屬金錢補償。（圖取自太陽報）

車禍現場一片狼藉。（圖取自鏡報）