迷你太陽系！ NASA發現Kepler 90星系也有8大行星

美國太空總署（NASA）週四指出，他們發現了「Kepler-90i」，為「Kepler 90」行星系的第8顆行星。《圖翻攝自NASA》

2017-12-15 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）週四指出，他們發現了「Kepler-90i」，為「Kepler 90」行星系的第8顆行星，如此一來「Kepler 90」行星系如同我們的太陽系，也是由8顆行星組成。

NASA發表研究聲明，這個行星系所環繞的是距離我們長達2545光年的恆星「Kepler 90」，「Kepler 90」比太陽略大、溫度略高，先前已發現有7顆行星環繞「Kepler 90」，最新發現則是第8顆行星。參與研究的Google工程師Christopher Shallue表示，這個發現讓「Kepler 90」成為了第一個與太陽系相同，有8顆行星的行星系。

聲明指出，Google工程師利用人工智慧的機器學習，利用Kepler太空望遠鏡所蒐集超過35000筆資料，搜尋先前未搜尋到的星球。共同研究者Andrew Vanderburg指出，「Kepler 90」星系就像是個迷你太陽系。

內容提到，這顆行星「Kepler-90i」公轉一周需要14.4日、表面平均溫度逾425℃，人工智慧還找到另一顆與地球大小相同的星球「Kepler 80g」，位於另一個行星系。

《維基百科》資料顯示，「Kepler 90」位於天龍座，質量為太陽質量的1.13倍、半徑是太陽的1.2倍，有效溫度5930k稍高於太陽的5777k，行星系結構與太陽系相當相似，被視為太陽系的迷你版。