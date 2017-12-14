北大西洋發現512歲鯊魚 比莎士比亞還早出生

丹麥科學家發現一隻高齡512歲的格陵蘭鯊魚，堪稱地球上最古老的活脊椎動物。（圖擷取自尼爾森Instagram）

2017-12-14 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥科學家發現一隻高齡512歲的格陵蘭鯊魚，堪稱地球上最古老的活脊椎動物，目前潛伏於北大西洋海域。

綜合外電報導，根據最新的《科學》雜誌，哥本哈根研究所的生物學家尼爾森（Julius Nielsen）和其他海洋生物學家在北大西洋發現這隻「超高齡鯊魚」。該小組用放射性碳定年法估算出這隻母鯊高齡512歲。當伽利略還在繪製宇宙圖時，牠就已經存在，還參與過美國獨立、見證莎士比亞的誕生及好幾個世紀的歷史。

格陵蘭鯊魚以長壽著名，平均年齡272歲，生長速度每年約1公分，而性成熟的平均年齡是134到156歲。

這頭雌性鯊魚身長則有18英尺（約5.4公尺），雖然科學家沒有看到牠獵食的行為，但卻在牠的身體裡發現除了魚為主食之外，還有馴鹿、馬，甚至是北極熊的遺體。

在這項研究發現以前，最長壽的脊椎動物被認為是弓頭鯨，牠的估計壽命是211歲。而最長壽的無脊椎動物則是一顆名為「明蚌」的蚌殼，不過卻被科學家置於冷凍庫時，遭到凍死，當時高齡507歲。