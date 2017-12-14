普廷94狂！宣布脫黨參選總統 哀嘆「沒有競爭對手」

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（14日）舉行年度記者會，這場長達數小時的記者會提供媒體好好向領導人發問的機會；而普廷指他將脫黨，以獨立身分角逐總統大位。（美聯社）

2017-12-14 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（14日）舉行年度記者會，他在會中宣布將脫離政黨，以自薦的獨立身分參選總統。

綜合外媒報導，現年65歲的普廷於上星期鬆口，宣布將在2018年3月繼續競選連任，且預計將輕鬆獲勝；這將是他自2000年上任以來，第四度角逐總統大位，如果成功連任，普廷就會連續執政長達24年，將成為自蘇聯史達林（Joseph Stalin）以來在位最久的俄國領袖。

普廷今天依往年慣例，舉辦了場面浩大的年度記者會，並在會中宣布將以自薦身分參加2018總統大選，而非如昔以所屬的統一俄羅斯黨（United Russia）推薦候選人身分參選；由於自薦者需召集不少於500人的倡議小組，還得取得30萬個以上俄羅斯選民的簽名，且每個聯邦主體簽名不得多於7500個，普廷表示，他期望獲得和他有相同理念的政黨、社會團體和大眾的全力支持。

普廷也說，要維持政治系統的平衡，不能「沒有競爭者」，現今他們沒有具影響力的反對派，主要因為反對派總不能針對國家發展提出實質計畫。普廷表示：「不是只在街上製造點噪音就會有用。」暗酸因組織公眾集會，違反規定被捕，於10月底才出獄的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。

而近日聲名大噪，有「俄羅斯希爾頓」之稱的女性總統參選人索布恰克（Ksenia Sobchak）今天也出席了年度記者會，普廷回答了她的提問後，首度針對索布恰克本身提出批評：「妳喊出的口號為『全部反對』（Against All），這真的是個積極的計劃嗎？妳（對解決當今問題）將做出什麼努力？」