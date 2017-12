2017-12-14 22:32

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸國務資政翁山蘇姬因處理羅興亞問題失當而名聲掃地,除了英國牛津市撤銷她獲頒的自由獎外,愛爾蘭都柏林市議會也以「鎮壓羅興亞穆斯林」的決議收回翁山蘇姬獲頒的「都柏林市自由獎」(Freedom of the City of Dublin award)。

綜合媒體報導,都柏林市議會日前以59票贊成對上2票反對,高票通過收回翁山蘇姬曾獲得的「都柏林市自由獎」,翁山蘇姬在2000年獲得此殊榮。

投下贊成票的市議員佩里(Cieran Perry)表示,「如果撤銷翁山蘇姬所獲的榮譽獎章,有助對緬甸政府施壓尊重國民,我是歡迎的。」投下反對票的市議員萊希(Dermot Lacey)則認為,「雖然還不明顯,但翁山蘇姬在緬甸民主進程上取得了重大的進展。」

日前,愛爾蘭歌手、社會政治運動者兼慈善家格爾多夫(Bob Geldof)退回「都柏林市自由獎」,就是為了向同獲該獎的翁山蘇姬表示抗議。