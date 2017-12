親人罹患同病之痛超越黨派 拜登安慰麥肯之女

2017-12-14 20:57

〔編譯張沛元/綜合報導〕美國民主黨籍前副總統拜登(Joe Biden)因失去患腦癌的長子,他的國會同僚、共和黨資深參議員麥肯(John McCain)則在今年確診罹患腦癌;拜登13日以來賓之姿現身晨間談話秀節目《The View》,安慰節目主持人之一的麥肯之女梅根(Meghan McCain),布伊當年抗癌的勇氣,來自麥肯。

75歲的拜登的長子布伊(Beau Biden)在2015年5月因腦癌過世,享年46歲;而現年81歲的麥肯在今年7月被確診罹患同一疾病,已動過手術,目前接受放射線與化療。麥肯罹癌後仍持續在國會為民喉舌,14日因癌症併發症入院。

梅根在節目中告訴拜登,她無法讀完拜登在今年11月中旬出版、描述布伊抗癌經過的「答應我,老爸」(Promise Me, Dad)一書,也幾乎每天都會想到布伊;當梅根哽咽地請拜登分享癌症患者家屬的心路歷程時,麥肯打斷梅根、換位子坐到她身旁、抓著她的手對她說,讓布伊有勇氣的人事物之一,正是梅根的老爸,麥肯。

拜登告訴拭淚的梅根:「你也許還記得你小時候,你爸照顧過布伊…布伊提過你爸的勇氣──不是關於疾病,而是勇氣」。拜登安慰梅根,即便罹癌仍有希望,還與梅根分享新的腦癌療法...「倘若有人能挺過來,就是你爸…你得隨時懷抱希望。」

曾任參議員的拜登與麥肯是國會同僚,但兩人分屬不同政黨,政治立場大相逕庭,還曾在2008年總統大選中硬碰硬:拜登是民主黨副總統候選人,麥肯是共和黨總統候選人;但兩人私交甚篤,曾在2016年共同獲頒賓州阿勒格尼學院的公眾生活禮儀獎。

拜登在節目中告訴梅根,麥肯是他的好友之一,兩人就像被不同老爸養大或觀點不同的兄弟。拜登這番話贏得現場觀眾如雷掌聲。

In an emotional moment, Joe Biden consoles Meghan McCain, whose father was diagnosed with the same cancer as Biden's late son Beau: "There is hope. And if anybody can make it, your dad [can]." pic.twitter.com/Jdr9KzrL83