親人罹患同病之痛超越黨派 拜登安慰麥肯之女

2017-12-14 20:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）因失去患腦癌的長子，他的國會同僚、共和黨資深參議員麥肯（John McCain）則在今年確診罹患腦癌；拜登13日以來賓之姿現身晨間談話秀節目《The View》，安慰節目主持人之一的麥肯之女梅根（Meghan McCain），布伊當年抗癌的勇氣，來自麥肯。

75歲的拜登的長子布伊（Beau Biden）在2015年5月因腦癌過世，享年46歲；而現年81歲的麥肯在今年7月被確診罹患同一疾病，已動過手術，目前接受放射線與化療。麥肯罹癌後仍持續在國會為民喉舌，14日因癌症併發症入院。

梅根在節目中告訴拜登，她無法讀完拜登在今年11月中旬出版、描述布伊抗癌經過的「答應我，老爸」（Promise Me, Dad）一書，也幾乎每天都會想到布伊；當梅根哽咽地請拜登分享癌症患者家屬的心路歷程時，麥肯打斷梅根、換位子坐到她身旁、抓著她的手對她說，讓布伊有勇氣的人事物之一，正是梅根的老爸，麥肯。

拜登告訴拭淚的梅根：「你也許還記得你小時候，你爸照顧過布伊…布伊提過你爸的勇氣──不是關於疾病，而是勇氣」。拜登安慰梅根，即便罹癌仍有希望，還與梅根分享新的腦癌療法...「倘若有人能挺過來，就是你爸…你得隨時懷抱希望。」

曾任參議員的拜登與麥肯是國會同僚，但兩人分屬不同政黨，政治立場大相逕庭，還曾在2008年總統大選中硬碰硬：拜登是民主黨副總統候選人，麥肯是共和黨總統候選人；但兩人私交甚篤，曾在2016年共同獲頒賓州阿勒格尼學院的公眾生活禮儀獎。

拜登在節目中告訴梅根，麥肯是他的好友之一，兩人就像被不同老爸養大或觀點不同的兄弟。拜登這番話贏得現場觀眾如雷掌聲。

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