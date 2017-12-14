16歲黑人少年上哈佛 林書豪溫馨道賀

2017-12-14 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名黑人少年利特（Ayrton Little）得知被哈佛大學（Harvard University）錄取後開心慶祝的影片，近日在推特上爆紅，身為哈佛大學學長的台裔NBA球星林書豪（Jeremy Lin‏）雖然在養傷，但他也為這名即將成為他學弟的少年打氣，在個人推特上發文為利特祝賀，十分溫馨。

綜合外媒報導，今年16歲的利特就讀於美國路易斯安那的一所高中，他12日在推特上PO出一段影片，由影片可見，利特在親友包圍下，上網查詢自己是否被哈佛大學錄取，得知錄取的那一瞬間，大家開心地狂歡慶祝。

這段影片上網後病毒式地擴散，截至今日已有近500萬次觀看。由於這是利特就讀的高中連續第3年有人被常春藤盟校錄取，可見影片中眾人圍著利特高喊「Three-peat」（三連）。

報導稱，利特計劃在哈佛攻讀數學以及電腦科學（Computer science）；值得注意的是，利特的兄弟也被史丹佛大學（Stanford University）給錄取。

林書豪今天在個人推特上分享上述影片，表示：「這真是有夠酷，恭喜Ayrton ，這是個很棒的故事，關於某個人追逐夢想，為求學不在乎外界嘲諷！#加油哈佛籃球隊。」為利特祝賀，十分溫馨。

利特嗨翻影片：