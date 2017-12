16歲黑人少年上哈佛 林書豪溫馨道賀

2017-12-14 21:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名黑人少年利特(Ayrton Little)得知被哈佛大學(Harvard University)錄取後開心慶祝的影片,近日在推特上爆紅,身為哈佛大學學長的台裔NBA球星林書豪(Jeremy Lin‏)雖然在養傷,但他也為這名即將成為他學弟的少年打氣,在個人推特上發文為利特祝賀,十分溫馨。

綜合外媒報導,今年16歲的利特就讀於美國路易斯安那的一所高中,他12日在推特上PO出一段影片,由影片可見,利特在親友包圍下,上網查詢自己是否被哈佛大學錄取,得知錄取的那一瞬間,大家開心地狂歡慶祝。

這段影片上網後病毒式地擴散,截至今日已有近500萬次觀看。由於這是利特就讀的高中連續第3年有人被常春藤盟校錄取,可見影片中眾人圍著利特高喊「Three-peat」(三連)。

報導稱,利特計劃在哈佛攻讀數學以及電腦科學(Computer science);值得注意的是,利特的兄弟也被史丹佛大學(Stanford University)給錄取。

林書豪今天在個人推特上分享上述影片,表示:「這真是有夠酷,恭喜Ayrton ,這是個很棒的故事,關於某個人追逐夢想,為求學不在乎外界嘲諷!#加油哈佛籃球隊。」為利特祝賀,十分溫馨。

All the hard work was worth it. I got accepted to Harvard at 16!! ???????????? #Harvard #Harvard2022 pic.twitter.com/KjW3pAF0VG