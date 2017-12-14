馬來貘打卡牆長駐東京 Cherng：很興奮

台灣人氣插畫主角馬來貘長駐日本東京咖啡廳的打卡牆，作者Cherng說，很興奮，因為這是可以存在很久的藝術合作。（中央社）

2017-12-14 20:36

〔中央社〕台灣人氣插畫主角馬來貘（LAIMO）長駐日本東京咖啡廳的打卡牆，作者Cherng今天說，很興奮，因為這是可以存在很久的藝術合作。

台灣咖啡業者與Cherng合作，在日本東京咖啡廳外打造一面吸睛的「打卡牆」，除了展現台灣文創實力，也希望促進台日文化交流。

Cherng受訪時談到幕後創作說，10月到東京開會，然後整個10月都在設計這面牆，畫完設計圖大約在11月中旬到下旬之間。牆面施工與繪製是委由專業人員，他們負責監修。

他說，這次是他第2次接到壁畫的合作案，第一次是3年前跟台灣街頭塗鴉合作，現在仍保留在松菸文創園區；自己心裡就很想再接這種可以存在很久的藝術合作，所以當時來這裡開會就覺得很興奮，很想趕快做這件事。

Cherng說：「業者讓他很自由發揮，不會強迫一定要硬塞進什麼台灣元素，因為等於我就代表台灣，台灣的作品在這邊呈現一個最好的狀態給大家看。」

談到日本文創市場，他說，當初會想要來日本，也是自己從出道以來一直很想做的事，因為日本文創實在比台灣進步太多，如果可以進入這裡的市場，會是一個人生很重要的目標。

談到過去曾跟日本鐵道公司合作彩繪列車，及這次跟咖啡店合作彩繪牆，算是進到日本文創市場嗎？

他說，過去第一次在日本東京澀谷的百貨公司辦簽名會時，就覺得自己好像有點踏入這個市場，因為現場也有日本人來，讓他覺得特別開心；加上也曾經跟馬來貘一起站在北海道札幌巨蛋球場，自己覺得好像到了一個不一樣的地方，好像做了一點點成績出來。

至於未來在日本市場的目標，他說，一直想要有個小小的動畫影片，因為自己小時候受日本動畫影響很大，如果自己的動畫作品能在日本電視頻道出現的話，「應該死而無憾」。

經紀人透露，年底會有一個創作合作，會推出一支馬來貘的音樂錄影帶（MV），歌曲是馬來貘的主題曲；MV的故事也會有點像馬來貘的世界觀。首播方式會透過數位平台，讓今年馬來貘誕生5週年有個完美結局。

Cherng補充，主題曲叫「一事無成」，他對一事無成的解釋是，可以沒事的耍廢一整年，這種生活真的很爽，所以可以說是蠻正面的一個詞。