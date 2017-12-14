疑多次採訪反中富商郭文貴 他老婆在中國「被失蹤」

2017-12-14 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕任職於美國紐約明鏡新聞出版集團的電視主持人陳小平，其人在中國的妻子李懷平，於台灣時間2017年9月19日晚間8時，遭中國官方約談後即「被失蹤」，巧的是事發當時，陳小平正準備要訪問流亡美國的中國富商郭文貴。

根據《美國之音》報導，明鏡電視台主持人陳小平指出，台灣時間2017年9月18日晚間8點，身在中國的太太李懷平表示自己被中國政府約談，揚言要「修理」妻子，在9月19日凌晨4點，妻子透過電話表示，有人致電想找自己出去，陳小平當下對太太表示「是恐嚇，別理睬」。

在台灣時間9月19號當天中午，陳小平發訊息給李懷平詢問「睡得怎麼樣」，並未獲得妻子回應，於是陳小平在台灣時間9月19日晚間7點20分，再發送一則僅有「？」的訊息，卻在8點整，收到太太回傳「麻煩了」，妻子就此渺無音訊，迄今亦然。

陳小平指出，原本以為這件事情只是中共召開「19大」前祭出的手段，也認為自己只是單純做媒體報導，因此沒想讓事件曝光，但事發至今3個月，遲遲不見妻子李懷平蹤影，「不能再等了，再等對不起我老婆了」，陳小平指出，妻子當時是於中國廣州警方的協助下，被「國內安全保衛」警職人員帶走。

廣州警方否認陳的說法，廣州警指出，「國內安全保衛」警職人員職掌的業務，僅針對外籍人事，或涉出入境、護照，甚或偷渡問題，陳小平妻子李懷平有中國籍，「國保不會管」，且若被公安機關逮捕，「第一時間會通知家屬」、「不能說平白無故被抓，家屬什麼也不知道」。

陳小平學經歷豐富，有中國政法大學學士、北京大學法學院碩士、哈佛大學法學院碩士、威斯康星大學法學院博士等學位，亦曾為《紐約時報》北京分社首席記者顧問，現任於明鏡新聞出版集團擔任執行總編輯、明鏡電視台節目主持人。

陳小平曾於1989年參加中國民主運動，被中國當局以顛覆國家政權罪，判刑2年7個月，出獄後於1997年，參與哈佛大學專門培訓新聞菁英的「尼曼學者」計畫，輾轉來到美國；2017年3月起，陳小平共訪問中國富商郭文貴6次；郭文貴日前對外媒指稱，要成立新媒體並於3年內推翻中國政權。