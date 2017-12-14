8年來常奔回家探望救命恩人 可愛松鼠萌翻網友

貝拉（Bella）常回哈里森一家（Harrison）探親。（圖截取自cidandbella IG）

2017-12-14 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕2009年一隻只有4週大的小松鼠被貓頭鷹攻擊受了重傷，野生動物救援組織發現後，將牠託付給照護經驗豐富的哈里森一家（Harrison），他們幫牠取了個可愛的名字「貝拉」（Bella），並細心照顧直到牠康復；沒想到將貝拉野放後的8年，牠從沒間斷回家「探親」，生孩子時更「回娘家」待產，溫馨故事萌翻網友。

綜合外媒報導，貝拉剛到哈里森家時，布蘭特莉（Brantley Harrison）將牠和另外3隻也在中途之家的松鼠賴瑞（Larry）、捲毛（Curly）和萌（Moe）養在戶外飼養籠中，每天給予水果、堅果和奶粉等營養食物並細心照料，且因未來打算野放，人類和松鼠保持著一定界線，沒有像飼養寵物那般過度親密；直到2010年春天，哈里森評估松鼠們都已恢復健康，準備好是時候將牠們野放回大自然。

剛「離家」一星期，松鼠們都還會不時回家走走，但不久後就回歸野性，不再接近人類，哈里森一家也沒想過會再見到牠們；沒想到有一天，一個熟悉的小小身影端坐在前門，仔細一看，居然是貝拉！

布蘭特莉受訪時表示：「牠常坐在門口等人發現牠，有時也會跳到窗戶旁吸引我們的注意；明明和其他的松鼠沒有區別對待，牠卻不時回來探望我們。」貝拉就像還沒準備好和哈里森一家道別一樣，常回去和「家人們」撒嬌、也會和哈里森家的狗狗們打招呼；沒想到貝拉的探訪就這樣持續了8年，至今仍未間斷，就像不斷感謝著救命之恩一樣。

幾年前，貝拉帶著受傷的腳再度探訪，就當哈里森一家還在擔心牠的傷口時，居然發現牠懷孕了！貝拉於是在娘家安心地「待產」，等到生了3隻可愛的小寶寶、且孩子們都頭好壯壯以後，才又一起重返樹林。布蘭特莉感動地說：「看著自己帶大的孩子也當了媽，感覺真的好神奇！」哈里森一家至今仍會在IG上分享和貝拉的溫馨合照，相信他們未來也會陪伴著彼此，過上幸福的生活。

貝拉有時會跳到窗戶旁吸引哈里森家人的注意，等著他們邀請牠進去。（圖截取自cidandbella IG）

布蘭特莉的老公常會和貝拉玩得忘了時間，導致上班遲到。（圖截取自cidandbella IG）

貝拉的探訪就這樣持續了八年，哈里森家的孩子也長大了。（圖截取自cidandbella IG）