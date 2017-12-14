歐瑪羅莎遭革職？ 硬闖入川普起居室求證被架離白宮

2017-12-14 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前遭到特勤局人員押出白宮的官員，歐瑪羅莎（Omarosa Manigault Newman），起因於她被白宮幕僚長凱利（John Kelly）開除，企圖闖入川普起居室求證。不過白宮發言人珊德斯（Sarah Huckabee Sanders）證實，歐瑪羅莎將於明年1月正式離職。

綜合外電報導，當時因參演由美國總統川普主持的電視實境秀《誰是接班人》的黑人女星歐瑪羅莎與川普認識，在川普當選美國總統後被聘進入白宮擔任總統助理兼白宮公眾聯絡辦公室通訊總監，也是川普的黑人支持者中最具名氣的一位。

不過歐瑪羅莎並不受同事們歡迎，他們質疑她在白宮所扮演的角色，稱經常看到她在走廊散步、無拘束地進入川普辦公室，還在川普參與總統選舉前曾表態支持希拉蕊等，引發一些共和黨員不滿，因此凱利接任後，就禁止她參與一些重要會議，如今更在取得川普同意後，革除她的職位。

歐瑪羅莎12日晚間得知自己被革職後，當場發飆，還企圖闖入川普起居室求證，最終被特勤局人員強行押出白宮，而她在離開時還不斷尖叫，全程髒話連篇。

珊德斯證實，歐瑪羅莎因「另有高就」，會在下月20日，即川普就職1周年時正式離職，川普隨後也在推特上感謝歐瑪羅莎，並祝她一帆風順。