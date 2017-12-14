超討厭耶誕老人 1歲童比手語：「救命啊！」

美國一個當時才1歲的小孩山謬（Samuel），因為討厭身旁的耶誕老人而比出「求救」手勢，配上一張苦瓜臉，笑翻眾多網友。（圖擷取自Kerry Spencer Twitter）

2017-12-14 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕令全球為之瘋狂的耶誕節即將到來，社群網站上也出現各式各樣的搞笑、溫馨應景照片，美國就有個媽媽史賓瑟（Kerry Spencer）在她的Twitter上曬出兒子與耶誕老人的合照，當時才1歲的山謬（Samuel）還不會講話，卻默默比出了「求救」手勢，配上一張苦瓜臉，笑翻眾多網友。

綜合外媒報導，這張照片攝於2005年，當時他們到猶他州（Utah）的普羅沃市購物中心（Provo Town Center Mall），並讓兒子和商場中的耶誕老公公拍照。儘管對方滿臉慈祥，但當時只有1歲的山謬並不買帳，比著「救命」的手勢，想趕快落跑。

山謬比的爸媽教他的「嬰兒手語」（baby sign language），6個月以上的寶寶其實已具有溝通力與不錯的理解力，但因口語表達尚未發展完全，大多只能用哭鬧來吸引大人注意，歐美日前就吹起了一股「嬰兒手語」風潮，讓爸媽有機會和小小孩溝通；史賓瑟說，照片中，山謬的手勢其實並不那麼正確，但的確是平常他向爸媽表達「救命啊！」的動作。

每年把這張爆笑照片上傳至臉書，已變成史賓瑟家的傳統，沒想到今年改發到Twitter後爆紅，自本月5日發布以來，已得到3萬個讚、8000次轉推，網友紛紛大讚「超可愛！」、「小傢伙了不起！」也有人分享自己女兒同樣厭惡聖誕老人的爆笑照片，但這小女孩更直接，霸氣地比了中指！