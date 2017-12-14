不滿前男友桃花滿滿 她變裝闖住處狂刺36刀

英國倫敦一名女子貝甘（Hasna Begum）因不滿前男友桑納（Pietro Sanna）和其他人約會，居然在變裝後前往桑納住處狂刺他36刀致對方慘死。（圖翻攝自dailystar）

2017-12-14 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一名25歲女子貝甘（Hasna Begum）因不滿義大利籍的23歲前男友桑納（Pietro Sanna）和其他女子約會，居然在變裝後前往桑納住處狂刺他36刀，致他傷重身亡，甚至在行兇後，刪除桑納在網路上的帳號，想讓他的存在「徹底消失」！

綜合外媒報導，貝甘的父母為傳統的孟加拉回教徒，但她與在當兼職DJ的桑納秘密交往了約1年，兩人在去年12月分手。貝甘之後仍舊情難斷，常在網路上留意前男友動態；有天她發現桑納用手機交友程式「Tinder」和一女子相見約會，又看到女方進而追蹤他的Instagram，氣得罵她是「醜X婆」，還傳恐嚇簡訊威脅她。

報導指出，監視器拍到，貝甘在今年6月23日約早上6點，戴上了金色假髮和手套變裝後，搭乘計程車到桑納家並狠狠刺了他36刀，行兇後她還拿前男友的連帽上衣和長褲來穿，將自己身上血跡斑斑的衣服掩藏起來；接著她跳上一輛計程車前往醫院包紮自己劃傷的手指，之後才回家清洗衣物。

貝甘在行兇後也順手摸走了桑納的手機，其後幾天將他的社交帳戶、發文和照片通通刪掉，檢察官指出她是想把他的存在從網路上「抹消掉」，就像她殺了他本人一樣；且貝甘還用自己的手機打了6通電話給他，企圖脫罪。

桑納的屍體在案發3天後才被發現，貝甘則在庭上否認謀殺，稱自己是「自衛」且只刺了對方3刀、而不是36刀；但陪審團駁回了其說法並認定謀殺罪成立，判處她終身監禁，貝甘至少得坐牢20年才有機會假釋。