怪女爬泰機場外牆鐵架 疑體力透支墜落

一名國籍不詳的外國女子，昨（13）日不明原因，攀爬泰國曼谷國際機場玻璃帷幕外牆的鐵架，最後墜地。（徒擷取自影片）

2017-12-14 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名國籍不詳的外國女子，因不明原因，攀爬泰國曼谷國際機場玻璃帷幕外牆的鐵架，並在上面待約2小時，疑似是因為體力透支摔落鐵架，讓機場人員鬆了一口氣。

綜合外媒報導，該名女子昨（13）日凌晨3點左右，在曼谷高速公路徒步行走，立刻被公路警察帶走，並交給泰國曼谷國際機場的旅遊警察處理，當地警方立刻給他水與食物，並試圖與其展開對話，不料女子不發一語，並趁警方不注意之際，跑去攀爬機場玻璃帷幕外牆的鐵架。

從影片中能夠清楚看見，女子大約徒手攀爬至6樓、20公尺高之處，站在建築物內的機場人員，除了為女子的行為捏把冷汗，卻也讚嘆他的攀爬技巧是「專業的」，機場負責人對媒體指出，機場工作團隊花了2小時苦勸女子回到地面，女子卻無動於衷。

該名女子最後疑似因為體力透支，倒掛在鐵架上時軟弱無力，終於往地面墜落，掉在機場人員事先為他準備好的氣墊上，女子立刻被送往醫院治療，所幸生命跡象穩定，有消息人士指出，女子的背後有紋身，寫著「2014年奧運」，詳情有待泰國警方進一步調查、釐清。