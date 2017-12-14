北韓「愛國機上盒」曝光 大使不准偷看少女時代

少女時代出道10年，引領KPOP潮流。（環球提供）

2017-12-14 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體指出，北韓當局近日正秘密進行「萬邦計畫」，除了嚴禁北韓駐外使館播放南韓、西方國家有關的綜藝頻道、戲劇節目外，還強制加裝「愛國機上盒」，僅能看到宣傳北韓體制及有關金氏家族的內容，目的在於強化思想、宣揚北韓意識形態，降低脫北人口。

據南韓《中央日報》報導，「萬邦計畫」目前是北韓秘密推廣的項目之一，目的在控制民心，阻絕一切有關南韓、西方的文化接觸，從11月起，西方外交圈就陸續傳出此類消息。中央日報於本月12日取得名為「網路電視多媒體瀏覽器」的裝置與說明書，發現其實根本就是「愛國機上盒」，駐外幹部除了北韓電視頻道外的資訊全都無法觀看，其家屬也被下達封口令，禁止消息外流。

而此項「萬邦計畫」主要受去年7月北韓駐英公使太永浩叛逃影響而實施。去年6月，一名北韓輕工業代表到中國北京出差時，因為用了手機看了南韓的電視劇，而被立刻傳喚回平壤。

除了大使館外，駐外幹部、代表家中也被迫裝上「愛國機上盒」，一位不具名的消息人士表示很不滿，因為被洗腦之餘還要自己支付2000美元（約新台幣6萬元）的安裝費用。

資訊專家表示，這項裝置雖類似於一般的機上盒，但內部設有控制系統，除了會自動屏蔽北韓以外的國家頻道外，還會留下紀錄。