「閨密干政門」主角 崔順實遭韓檢求刑25年

導致南韓前總統朴槿惠下台的「閨密干政門」主角崔順實，遭韓檢方求處25年有期徒刑，還要罰款與追回近35億台幣不當所得。（法新社）

2017-12-14 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕導致南韓前總統朴槿惠下台的「閨密干政門」主角崔順實，在歷經數個月的審理後，韓國檢方和獨立檢察組求處25年有期徒刑，還要罰款與追回共1262億韓元（約新台幣34億8163萬元），預計本案一審將於明年1月宣判。

根據《韓聯社》報導，南韓檢方今天提請法院判處前總統朴槿惠閨蜜崔順實25年有期徒刑，檢方指出，崔順實擅用總統權力牟取私利，損害憲法權威，從根本上動搖國家綱紀，擾亂政府組織和民間企業的秩序，釀成總統首度彈劾下台的國家危機；獨檢組也痛批崔順實，作為總統親信越俎代庖的貪婪惡行，加上厚顏無恥地不認罪，再一次深深傷害希望看到她懺悔的韓國人民。

除了崔順實外，檢方也要求對樂天集團（Lotte Group）會長辛東彬判處4年有期徒刑，追回犯罪所得70億韓元，總統府前首秘安鐘範被求判6年徒刑並處1億韓元罰金刑。

《韓聯社》指出，本案將於明年1月上旬或中旬宣判，因朴槿惠作為崔順實的共犯同因涉13宗罪被起訴，法院對崔順實的一審判決被視為對朴槿惠量刑的風向標。