勇敢小心臟！女嬰心臟外露 術後奇蹟存活

英國女嬰先天性心臟外露，術後奇蹟存活。（翻攝自Leicester's Hospitals粉專）

2017-12-14 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女嬰威金絲（Vanellope Hope Wilkins）天生患有心臟外露的罕見症狀，醫生曾指出存活機率相當渺小，媽媽方得萊（Naomi Findlay）沒有選擇墮胎，堅持將威金絲生下來，在經歷3場手術後，威金絲強烈的生存意志，讓她奇蹟似地存活下來。

綜合外媒報導，英國列斯特（Leicester）格蘭菲爾醫院（Glenfield Hospital）表示，這種症狀稱做心臟異位，是罕見而嚴重的先天性心血管畸形。威金斯在11月22日出生後，立即被無菌塑料袋包住，進行心臟手術，專業醫療團隊小心的從她胸部開洞，用保護膜包裹心臟。

威金絲的心臟在術後逐漸沉入胸口的洞中，團隊使用永久性的保護膜，並用特製網狀物將肋骨連接在一起，在胸腔內形成保護膜。現在威金絲已經3週大，在手術後幸運的活下來。

心臟異位相當罕見，嬰兒大多胎死腹中，或出生後3天內夭折，少數嬰兒在術後幸運地存活。醫生指出，胸壁發育不全導致心臟異位，治療方式包括前胸骨重建手術，也會利用組織擴張器，在身體其他地方「養」皮，將多出來的皮膚蓋在外露的心臟上。