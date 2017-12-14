千年古寺住持竟是殺人犯遭逮 發現擁妻兒、逾億資產、豪車

福建千年西隱寺（圖）住持釋真機22年前犯下殺罪遭逮。（圖擷取自網路）

2017-12-14 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建千年古剎莆田楓亭西隱寺住持釋真機法師，在上個月遭到警方逮捕，原因是警方查到他在22年前犯下殺人罪之後逃亡被通緝，躲進寺廟出家為僧，期間還跟一名女尼「結婚」生兒育女，日前當局查封他的財產發現，他以「高僧」之名斂財數千萬人民幣（近億台幣），坐擁豪宅名車。

《星島日報》報導，本名劉某獻的釋真機，在1995年到天津打工時，跟廠長妻有染，刺死廠長後逃亡，輾轉逃到福建莆田，用假名到仙游縣楓亭西隱寺出家，獲得老住持的喜愛，2004年老住持去世，接任西隱寺住持至今；在當地，釋真機經常開著一輛接近報廢的小轎車代步，生活似是簡樸。

一直到上個月初，當地村民覺得釋真機的行為異常，似有妻兒，經警方調查，才發現他就是殺人通緝犯劉某獻，並用真名登記結婚，生下兒女，並在福州、廈門和莆田市區購買了多套房產、豪車，且在廈門跟人合股開文化傳媒公司，其妻購買了價值百萬元的豪車，並投資千萬元在廈門和他人合股開了一家文化傳媒公司。不過，釋真機本人在楓亭本地異常低調，經常開著一輛接近報廢的小轎車出入。

原本香火鼎盛的西隱寺，所有財產遭到當局沒收，眾多僧人離去，現在變得冷冷清清。