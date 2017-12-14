罹癌少女上學戴帽遭禁止 請願獲5000簽 校方道歉改制

2017-12-14 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位罹癌女高中生克羅伊‧特潘寧（Chloe Terpenning）因戴著帽子上學，違反校方規定而被隔離上課。特潘寧發起請願，希望校方能為罹癌學生建立較方便的就學環境。

據外電報導，15歲的特潘寧在今年3月開始接受化療治療淋巴癌，原本的及腰長髮也開始脫落。特潘寧曾於上週戴毛帽進入學校，她因此被請到一間辦公室寫作業。特潘寧說，「辦公室的門是開的，所有經過的人都可以看到我坐在裡面」。特潘寧也表示，她曾經戴連帽上衣的帽子遮住頭部上課，但被老師告知此行為違反學校規定，如果不遵守只能請她回家；也有校方行政告訴她，應該試適應她的短髮。

特潘寧就讀的西伯林頓高中（West Burlington High School）規定：「各式帽子、太陽眼鏡、髮網、頭巾、髮箍（除女用髮箍外）和其他頭飾皆不合適在校園穿戴」。校方曾准許特潘寧戴假髮，但潘特寧說假髮會妨礙體育課，也會阻礙頭髮生長，甚至落髮。

特潘寧於上週五（8）發起實體與網路請願，希望高中能改變政策，為該校的罹癌學生建立友善環境。至本週二（12），特潘寧已募集到5502份簽名。校長將在本週五與特潘寧討論該校政策，校方並道歉表示「校方對於癌症患者的治療過程沒有表現出同理心，我們很後悔犯這個錯誤。我們已採取行動確保往後不再犯，並希望特潘寧接受道歉，以及繼續向前邁進」。