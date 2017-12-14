揭露北韓地獄生活 脫北者：沒麻醉就墮胎、逼吃老鼠

北韓脫北者池賢玉（左）指控北韓暴行，她透露過去未經麻醉就被強制墮胎，甚至在教化所內被逼吃蚱蜢和老鼠肉，不少人因為腹瀉導致骨瘦如柴，最後活活餓死。（法新社）

2017-12-14 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國總部日前舉行北韓人權討論會，一名脫北者池賢玉（音譯）指控北韓暴行，她透露過去未經麻醉就被強制墮胎，甚至在教化所內被逼吃蚱蜢和老鼠肉，不少人因為腹瀉導致骨瘦如柴，最後活活餓死。

南韓《朝鮮日報》報導，美國紐約聯合國總部11日舉行北韓人權討論會，脫北者池賢玉透露過去曾3度被遣返回北韓，2007年第4次脫北後才定居南韓，她細數過去在北韓的淒慘生活，並哽咽朗讀自己寫的詩《真的沒有人嗎》，詩文寫道「好害怕，那裡有人嗎？這裡是地獄，那裡有人嗎？無論如何焦急呼喚，也沒有人打開那扇門…」

她也提到，第3次被遣返回北韓時，沒有麻醉就被強制墮胎，「來不及道別就失去了孩子。」在教化所時也被逼吃蚱蜢、老鼠肉等，不少人活活餓死。被問到板門店脫北士兵的看法，她則形容，「脫北士兵的奔跑，是2500萬朝鮮居民向著自由的奔跑。」

池賢玉演講過程一片肅穆，台下各國外交官紛紛搖頭，美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）則在安理會上強調，「在全世界都知道朝鮮正在發生什麼事情之前，我們會不停地訴說。」不過當天中國和俄羅斯表達反對立場，認為在安理會討論個別國家的人權問題是不恰當的，不過15個理事國中有10個國家投了贊成票，決定將北韓人權問題作為正式討論案。