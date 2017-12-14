到阿根廷這間星巴克上網 竟被當成「挖礦」設備

近期一位科技公司執行長Noah Dinkin在推特爆料，於阿根廷布宜諾斯艾利斯某間星巴克（Starbucks），竟偷偷使用顧客的電腦來挖電子貨幣，對此星巴克官表示，已經迅速通知第三方的Wi-Fi服務提供者且問題已經解決。（圖擷取自Noah Dinkin推特個人帳戶）

2017-12-14 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕部分民眾因沒有購買網路吃到飽的服務，經常會使用公共場所提供的Wi-Fi上網。近期一位科技公司執行長Noah Dinkin在推特爆料，於阿根廷布宜諾斯艾利斯某間星巴克（Starbucks），竟偷偷使用顧客的電腦來挖電子貨幣，對此星巴克官表示，已經迅速通知第三方的Wi-Fi服務提供者且問題已經解決。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，Noah Dinkin本是科技公司「stensul」執行長，於本月2日他在推特發文表示，在試圖連上此間星巴克分店的Wi-Fi時，慢了10秒才連成功，之後Noah Dinkin檢查程式碼後發現，Wi-Fi提供商偷偷地使用咖啡店內顧客的電腦來挖電子貨幣以獲取比特幣（Bitcoin）；不過經過其他專家表示，Wi-Fi提供商其實要挖的是門羅幣（Monero）。

綜合媒體報導，因取得數位貨幣的「挖礦」過程需要大量電腦進行運算資源，這10秒鐘應是正在登入網頁、利用你的電腦CPU進行「挖礦」；因這間星巴克Wi-Fi的等候網頁嵌入「Coinhive」挖礦程式，使用者瀏覽如有嵌入Coinhive挖礦程式的網頁，便會利用咖啡店顧客的電腦CPU進行「挖礦」。

對此網路安全專家 Don Smith表示，「使用公共場所Wi-Fi需特別小心，即便由知名品牌所提供的服務也不見得安全。」