「喬家大院」要被賣掉 當地居民舉布條抗議

中國「喬家大院」要被賣掉，當地居民拉紅布條抗議，堵住大院門口。（圖擷取自網路）

2017-12-14 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕「喬家大院」是知名景點，也是一部劇集，在政壇更成為知名的戲謔辭，而真實的「喬家大院」則是位在中國山西祁縣喬家堡村內的「喬家大院民俗博物館」，這兩天傳出當地政府準備以21億人民幣（約95億台幣）賣給私人企業，引發當地居民抗議，大批人馬堵住喬家大院門口。

綜合媒體報導，這兩天喬家大院人頭湧動，紅色布條被舉的到處都是，布條上標著「喬家大院寶貴遺產村民共享」，高呼口號，不准政府賣掉喬家大院。

喬家大院是清代晉商喬致庸家宅，建於清乾隆年間，經過增修擴建，形成現階段具有「四堂一園」的建築群，擁有6大院、內套20小院，有313間房，四週被高達十多米高青磚牆封閉，呈現清代北方民居風格，素有「皇家有故宮，民宅看喬家」的說法。

中共建國之後，喬家大院變成國營，改建成博物館，被列為5A級旅遊景點，不過，山西省風景區改制，喬家大院被改成民營控股公司，政府只留下「在中堂」，其餘三堂一園賣轉給民營企業；而這一動作，立即引爆居民的抗議。

公開資料顯示，喬家大院主要營收為門票收入，2016年遊客人數127萬人次、門票收入達人民幣7400多萬元（約3.33億台幣）。