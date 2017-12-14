伊斯蘭領袖籲 認東耶路撒冷為巴人首都

2017-12-14 01:28

〔中央社〕伊斯蘭世界領袖今天呼籲全球各國，承認以色列占領的東耶路撒冷為巴勒斯坦首都。巴勒斯坦領袖阿巴斯則警告，美國已不可能在中東和平進程扮演任何角色。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡召開伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation, OIC）緊急峰會，設法協調各穆斯林領袖，對美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都這一舉措採取一致應對。

因為伊斯蘭世界本身陷於分裂，這次高峰會未能同意對以色列或美國採取任何具體制裁行動。

不過，他們在最後聲明中宣告「東耶路撒冷是巴勒斯坦國首都」，並邀請「所有國家承認巴勒斯坦國，以及東耶路撒冷是其遭占領的首都」。

他們也宣告美國總統川普的決定「在法律上無效」，並譴責此舉是「刻意破壞所有和平努力」，將會助長「極端主義和恐怖主義」。

艾爾段自視為巴勒斯坦建國大業的捍衛者，並形容以色列是個從事「占領」和「恐怖活動」的國家。

他說：「在美國這項決定下，以色列從事的一切恐怖活動都得到了獎賞，而頒獎人還是川普。」

艾爾段並說，「我請求重視國際法和公平原則的國家，承認占領下的耶路撒冷為巴勒斯坦首都」；同時表示，伊斯蘭國家將「永不放棄」這項訴求。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）警告，除非各國承認耶路撒冷為巴勒斯坦國首都，中東世界將「沒有和平或穩定」。

阿巴斯在會議上表示：「耶路撒冷現在和未來永遠是巴勒斯坦國首都…否則就不會有和平穩定。」

他說：「從今以後，我們不同意美國在政治進程中扮演任何角色，因為他們的立場徹底偏向以色列。」