阿拉巴馬州補選挫敗 重創川普政治威信

2017-12-14 01:04

〔中央社〕美國阿拉巴馬州聯邦參議員補選爆出冷門，民主黨候選人瓊斯險勝出線，總統川普支持的共和黨候選人摩爾因深陷性侵害醜聞落敗，川普威信大受打擊，恐將影響未來政局。

「華盛頓郵報」（WP）報導，川普在美國深南部（Deep South）最支持共和黨的阿拉巴馬州受挫，恐將對他推動政策和領導共和黨都產生廣泛不利影響。

阿拉巴馬州的所有選區都已回報計票結果，根據美國媒體公布的開票結果，瓊斯（Doug Jones）拿下49.9%選票，摩爾（Roy Moore）得票率為48.4%。總計有130萬人投票，兩人票數差距將近2萬1000票。

昨晚民主黨支持者爆出慶賀的歡呼不久後，瓊斯就在推特寫道：「謝謝阿拉巴馬！！」但摩爾仍拒絕認輸，並要求重新計票。

然而，阿拉巴馬州務卿梅瑞爾（John Merrill）指出，瓊斯「極不可能」在這場選戰落敗。

瓊斯勝選助民主黨取得長久未見的阿拉巴馬州參議員席次，使共和黨在參議院原已相當微弱的過半優勢進一步縮小，來到51比49，也讓無視黨內許多反對聲浪力挺摩爾的川普尷尬不已。

川普今晨試圖與這難堪的挫敗撇清關係，發出推文宣稱他早就知道摩爾贏不了，強調他原本支持的是摩爾在共和黨黨內初選的對手史傳吉（Luther Strange）。

川普說：「我支持史傳吉（而他的聲勢也大為升高）的原因是，我早就說摩爾將無法贏得選舉。我說對了。」

面對摩爾敗選的斷垣殘壁，川普自己剩下多少政治資本也更加令人懷疑。川普任期第2年將面臨參議院少一席共和黨議員，使多數優勢進一步縮小。

反觀民主黨，今年初還只是元氣大傷的少數黨，如今卻從最不可能勝選的州獲得強大氣勢，朝向明年底的期中選舉挺進。

63歲的前檢察官瓊斯，將承接塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部長後留下的聯邦參議員席位。他這次勝選要歸功催出非裔與白人自由派選民高投票率，同時獲得保守派選民轉向支持。

CNN的出口民調顯示，30%選票是非裔投下，高於2008與2012年總統大選，也就是前總統歐巴馬角逐的兩次大選。出口民調顯示，96%非裔選民支持瓊斯。

這場阿拉巴馬州聯邦參議員補選，被視為明年期中選舉共和黨能否繼續在參院維持多數的前哨戰。

去年在總統大選敗給川普的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）也推文說：「今夜，阿拉巴馬的選民選出一位能令他們驕傲的參議員。如果民主黨連在阿拉巴馬都能贏，我們就能夠、且必須在其他地方也贏。」

不過，瓊斯是在一場由爭議性事件構成的完美風暴協助下，克服了阿拉巴馬州強大的支持共和黨傾向。這場參議員補選確實相當特殊，不保證能預告一年後的選舉結果。