歐洲議會決議 支持台灣參與國際組織及活動

2017-12-13 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會今（13）日通過決議案，重申支持台灣參與國際組織及活動，並強調亞太和平是歐盟重要利益，呼籲東海、南海及台海相關各方和平解決歧見，避免片面改變現狀。

據中央社報導，決議案條文指出，維持亞太地區和平、穩定及繁榮，對歐盟及其會員國具重要利益；呼籲東海、南海及台海區域內各方，應以和平方式解決歧見，避免片面改變現狀，以捍衛區域安全。

其中，條文也重申支持台灣有意義參與國際組織及活動的承諾，這項有關台灣的條文，是由歐洲議會跨黨團議員共同提案及連署支持。