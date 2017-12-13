超馬屁！手抄3.2萬字19大報告 中國和尚：是當代佛經

中共19大閉幕後，中國各地掀起「研習」3萬多字19大報告的風潮。圖為中共總書記習近平。（路透）

2017-12-13 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大閉幕後，中國各地掀起「研習」3萬多字19大報告的風潮，中國佛教協會副會長印順和尚近日就表示，19大報告是「當代佛經」，他已經手抄3遍，還說「共產黨就是現世的佛菩薩」。但有關言論疑似太「超過」了，有部分中國媒體的相關報導已被刪除。

香港《明報》和《立場新聞》報導，海南南海佛學院今（13）日指出，在週一（11日）舉行的「海南省佛教協會學習19大精神培訓班」上，印順宣稱，自己已經手抄3遍19大報告，還準備要再抄10遍。他說，全心全意為人民服務的中國共產黨是當代佛菩薩，「19大報告就是當代佛經，閃耀著共產黨信仰的光芒」。

印順說，佛教徒首先要做一個愛國愛黨的守法公民，然後才談得上佛教信仰。「離開了現實談佛國，離開當下談未來，離開了民眾談修行，一切宗教都失去了存在的意義。」

印順呼籲，佛教徒應該向他一樣，「以恭敬心手抄19大報告，抄一遍有一遍的體悟和收穫」；印順說，中國已經進入了新時代的關鍵時期，「佛教團體要自覺維護習近平總書記的核心地位，做到知黨愛黨、與黨同心同德、聽黨話跟黨走」。

對印順這番言論，中國網友紛紛諷刺他可以還俗入黨了，「做法事超度亡魂時，用哪一段？」、「寺院應該成立黨支部」、「再抄3遍可以上天，佛主召見了」、「佛主聽到要氣暈了」、「佛法無邊，回頭是岸」；但也有網友說，「這樣佛教才能發展下去，大師用心良苦」。

《立場新聞》指出，這篇報導原本由海南南海佛學院微信公眾號發表，也獲《鳳凰網》轉載。但疑似言論太超過，前述2者都已刪除相關報導。