他才6歲 靠著玩玩具年收入比美國總統還多！

萊恩靠著玩具開箱與試玩，年收入破3億新台幣。（圖擷取自youtube）

2017-12-13 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕隨著影音平台youtube盛行，不少youtuber也如雨後春筍般崛起。《富比士》雜誌日前就做出統計，列出今年YouTube網站上最賺錢的12個YouTuber，其中竟然有一位年僅6歲的小男孩，其年收入甚至比美國總統還高呢！

根據外媒報導，美國6歲男童萊恩（Ryan）有自己專屬的youtube頻道「萊恩玩具評論」（Ryan ToysReview），裡頭靠著開箱和評論玩具，一年竟然可以賺進1100萬美元（約3.3億台幣），遠比美國總統的年薪高出許多！

據悉，萊恩的父母從不對外透露其姓氏及地址，儘管頻道上的影片相當成功，但萊恩的媽媽努力不讓youtube頻道影響到小孩成長與課業，因此只在每週末更新一次，萊恩媽媽也表示，大多數萊恩玩過的玩具，都會捐給慈善機構。

萊恩父母也非常意外萊恩成為了網紅，當初萊恩看到其他小孩玩玩具，上傳網路，心裡也嚮往。某日便問媽媽可不可以也拍影片上傳，原本想說給孩子留個回憶，留個影也未嘗不可。自2015年3月，萊恩父母將萊恩開箱樂高玩具組的影片上傳到youtube，直至今年6月，該頻道已經擁有1千萬訂閱，累積點閱率也超過160億次。

全球有許多小朋友收看萊恩的影片，甚至還會有小孩將萊恩當做自己的朋友，對著螢幕說話。對廠商而言，只要找上萊恩合作，只要萊恩喜歡的玩具，肯定會有大批小朋友也搶著要。

截至今年6月，萊恩的稅前月收入已經將近100萬美元（3000萬台幣），是美國總統月薪的30倍。

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